الحالة المرورية اليوم، سيولة نسبية بهذه الطرق والمحاور

تشهد محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية بمعظم الطرق الرئيسية، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات وتسيير الطرق، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في تكثيف الحملات المرورية لضبط الحالة الأمنية على الطرق.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

في محافظة القاهرة سادت حالة من السيولة المرورية في الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق ميدان روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض، كما شهد كورنيش النيل حركة مرورية انسيابية، في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

وفي محافظة الجيزة، شهدت الحركة المرورية سيولة نسبية في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة، وشارع المحور المركزي، بينما سجل شارع الهرم تباطؤ ملحوظ، بسبب استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب ازدحام في مناطق مثل المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

