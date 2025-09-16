الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
مديرية أوقاف قنا تعقد 129 قافلة دعوية

قافلة دعوية، فيتو
قافلة دعوية، فيتو

أعلنت مديرية أوقاف قنا عن عقد 129 قافلة دعوية بجميع مراكز وإدارات أوقاف محافظة قنا، تحت عنوان: "صدق من سماك الرؤف الرحيم".

تأتي هذه القوافل الدعوية ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة في نشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الإيمانية، والأخلاقية، والوطنية لدى الفرد والمجتمع.

التأكيد على أهمية الأخلاق

وتهدف القوافل إلى التأكيد على أهمية الأخلاق في حياة الإنسان وأن الإسلام هو دين الأخلاق، وأن الأسوة والقدوة في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ورحمته صلى الله عليه وسلم التي شملت جميع الخلق (ما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين).

وقد شارك في هذه القوافل نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين من أبناء الوزارة، حيث شاركوا في المساجد الكبرى والمراكز الدعوية بمختلف مناطق المحافظة. 
ولاقت هذه القوافل تفاعلًا واسعًا من رواد المساجد، الذين عبّروا عن ترحيبهم بها، مطالبين بمواصلة تنظيمها لما تحققه من أثر إيجابي في بناء الوعي الديني الرشيد.

