غدا، قطع الكهرباء عن قريتين في دشنا بمحافظة قنا

قطع الكهرباء عن قريتين
قطع الكهرباء عن قريتين في دشنا بقنا، فيتو

 أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة الدورية لمغذي أبومناع 1.

وقالت الوحدة المحلية إنه سوف يتم فصل التيار الكهربي غدا الثلاثاء من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، مشيرًا إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها هي: " نجع الجحاريد، نجع الميات".

مناطق قطع الكهرباء بدشنا

وناشدت الوحدة المحلية، الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

