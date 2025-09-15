نجاح جراحة قلب مفتوح معقدة بمستشفيات قنا الجامعية لإنقاذ حياة مريضة

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق قسم جراحة القلب والصدر في إنقاذ حياة مريضة خضعت لعملية قلب مفتوح دقيقة ومعقدة لعلاج التهاب الشغاف البكتيري (Infective Endocarditis)، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد عبد البارى رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه عند استقبال المريضة وحتى وصلت إلى قسم العناية القلبية وهي تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأعراض قصور حاد بالصمام الميترالي نتيجة إصابته بترسبات بكتيرية كبيرة الحجم (Vegetations). وبعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والأشعات والتحاليل الميكروبيولوجية، تبين أن الحالة بالغة الخطورة، حيث كانت الترسبات مهددة بالانفصال والانتقال عبر مجرى الدم مسببة جلطات دماغية أو رئوية قاتلة.

موافقة اللجنة الثلاثية ورفع القرار مباشرة عبر موقع وزارة الصحة

وأوضح رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه بناءً على خطورة الموقف تقرر التدخل الفوري كحالة إنقاذ حياة، وذلك بعد موافقة اللجنة الثلاثية ورفع القرار مباشرة عبر موقع وزارة الصحة، دون انتظار صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.

وخلال العملية، قام الفريق الطبي بفتح عظمة القص (Median Sternotomy) للوصول إلى القلب، وتوصيل المريضة بجهاز القلب الصناعي (CardiopulmonarBypass) للحفاظ على الدورة الدموية أثناء الجراحة، وإيقاف القلب مؤقتًا باستخدام محلول إيقاف القلب (Cardioplegia) لإتاحة التعامل مع الصمام بدقة، ثم إزالة الترسبات البكتيرية التي دمرت شرفات الصمام الميترالي، واستبدال الصمام الميترالي بالكامل بصمام معدني جديد عالي الكفاءة وإعادة تشغيل القلب تدريجيًا ومتابعة استقرار الدورة الدموية بنجاح.

وأشار الدكتور كرم مسلم عيسى أستاذ جراحة القلب والصدر وعضو الفريق الجراحي، إلى أن هذا النوع من الجراحات يُعد من أصعب جراحات القلب المفتوح، نظرًا لخطورة البكتيريا وما قد تسببه من مضاعفات مثل الانصمام (Embolization) أثناء تحريك الترسبات، فضلًا عن هشاشة الأنسجة القلبية المصابة، مما يتطلب دقة متناهية وتجهيزات عالية الكفاءة.

وأكد أن نجاح العملية جاء نتيجة تكامل الخبرات الطبية وتوافر الإمكانيات الحديثة داخل مستشفيات قنا الجامعية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن خيري مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن نجاح هذه العملية يعكس التطور الكبير الذي تشهده مستشفيات قنا الجامعية، سواء من حيث الكوادر الطبية المتميزة أو التجهيزات الحديثة، مشيرًا إلى أن المريضة تخضع حاليًا لمتابعة دقيقة بالعناية المركزة وحالتها في تحسن ملحوظ.

وشدد حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، على أن هذا الإنجاز الطبي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجسيدًا لرسالة جامعة قنا في تقديم رعاية صحية متقدمة تليق بأبناء الصعيد.

