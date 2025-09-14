مصرع طالب صعقا بالكهرباء في قنا

لقي طالب مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائي، بنجع أولاد إسماعيل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع طالب صعقًا بالكهرباء بنجع أولاد إسماعيل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع “يوسف.ع.خ”، يبلغ من العمر 13 عامًا، إدعاء صعق كهربائي بنجع أولاد إسماعيل بقرية السمطا بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

