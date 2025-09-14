الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي طالب مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائي، بنجع أولاد إسماعيل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع طالب صعقًا بالكهرباء بنجع أولاد إسماعيل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع “يوسف.ع.خ”، يبلغ من العمر 13 عامًا، إدعاء صعق كهربائي بنجع أولاد إسماعيل بقرية السمطا بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية السمطا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مستشفي دشنا مستشفي دشنا المركزي

مواد متعلقة

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفل مقابل فدية 300 ألف دولار في قنا

جنايات قنا تقضي بحبس 15 متهما في واقعة مشاجرة جزيرة دندرة

المشاط ومحافظ قنا ومنسقة الأمم المتحدة يشهدون توقيع اتفاقية لدعم السياحة المستدامة

اليوم، قطع الكهرباء عن 6 قرى بمدينة الوقف في قنا

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

أسعار المانجو اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، ارتفاع يضرب 9 أصناف أكبرها في العويسي

فجأة وما رضيش يعرف حد، سبب دخول تامر حسني المستشفى

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بين العصا والجزرة، رسالة هامة من الشيخ حمد بن جاسم للقمة العربية الإسلامية الطارئة

اشتباكات عنيفة وكمين جديد، إعلام عبري يكشف عن "حدث أمني" غرب غزة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads