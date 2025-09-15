الإثنين 15 سبتمبر 2025
حوادث

مصرع وإصابة شخصين إثر مشاجرة فى قنا

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم الاثنين، بطعنات آلة حادة إثر مشاجرة مع سائق توك توك، في مدينة الوقف، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقغ، يفيد بمقتل شاب وإصابة شقيقه إثر مشاجرة في دائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع شاب يُدعى خ، وإصابة شقيقه ع، في الثلاثينيات من عمرهما بطعنات آلة حادة إثر مشاجرة مع سائق توك توك في مدينة الوقف وفر المتهم هاربًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة ونقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

