ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الاحتياجات وكبار السن في اجتماع عمومية الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن ترتيبات استثنائية لاستقبال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، خلال انعقاد الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة، والتي تشهد التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وتتضمن الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل داخل مقار اللجان، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لضمان راحتهم الكاملة أثناء المشاركة في عملية التصويت.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النادي على تمكين جميع الأعضاء من أداء دورهم الكامل في الجمعية العمومية دون أي معوقات، ووجه النادي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص المقرر له يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل مع إنبي بهدف لكل منهما في ختام الجولة السادسة.

