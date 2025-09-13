طريقة عمل الكريم كراميل، حلوى خفيفة ولذيذة تناسب جميع الأذواق

الكريم كراميل من أشهر وأرقى أنواع الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار، ويعود سبب شعبيته إلى طعمه المميز الذي يجمع بين النكهة الغنية للكراميل والقوام الناعم للكريم.







بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر من الحلويات سهلة التحضير نسبيًا مقارنة بمذاقه الفاخر الذي ينافس الحلويات الغربية الشهيرة.



في هذا التقرير نستعرض بالتفصيل طريقة عمل الكريم كراميل، وأهم أسراره لنجاح الوصفة، مع بعض التنويعات التي يمكن تطبيقها لإضفاء لمسات خاصة تناسب ذوق كل أسرة.



المكونات الأساسية لعمل الكريم كراميل



لتحضير الكراميل:

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

لتحضير الكريم:

4 أكواب من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من السكر.

5 بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة



أولًا: تحضير الكراميل

يوضع نصف كوب السكر مع ملعقتين من الماء في قدر صغير على نار متوسطة.

يُترك المزيج حتى يذوب السكر تمامًا ويتحول تدريجيًا إلى اللون الذهبي الداكن.

بعد الوصول إلى القوام المطلوب، يُسكب الكراميل الساخن بسرعة في قوالب صغيرة مخصصة للكريم كراميل أو في قالب كبير، مع الحرص على توزيع الكراميل في قاع القالب بالتساوي قبل أن يتماسك.

ثانيًا: تحضير خليط الكريم

يُسخن الحليب على نار هادئة حتى يصبح دافئًا فقط، دون أن يغلي.

في وعاء آخر، يُخفق البيض مع نصف كوب السكر جيدًا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يذوب السكر ويصبح الخليط متجانسًا.

يُضاف الحليب الدافئ تدريجيًا إلى خليط البيض والسكر مع التحريك المستمر لتجنب تكوّن كتل.

تُضاف الفانيليا ويُخلط المزيج مرة أخرى.

ثالثًا: الطهي في حمام مائي

يُسكب خليط الكريم فوق الكراميل المتماسك في القوالب.

تُرص القوالب في صينية عميقة، ويُسكب ماء ساخن في الصينية بحيث يصل إلى منتصف ارتفاع القوالب (طريقة الحمام المائي).

تُدخل الصينية في فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 160 – 170 مئوية، وتُترك لمدة 40 – 50 دقيقة حتى يتماسك الكريم كراميل. يمكن اختبار النضج بغرس سكين في الوسط؛ فإذا خرج نظيفًا يكون قد نضج.

رابعًا: التبريد والتقديم

بعد إخراج القوالب من الفرن، تُترك لتبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة.

تُوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات (ويُفضل طوال الليل) للحصول على قوام متماسك وبارد.

عند التقديم، يُمرر سكين رفيع حول حواف القالب ثم يُقلب الكريم كراميل في طبق التقديم ليظهر طبقة الكراميل اللامعة على الوجه.

كريم كراميل

أسرار نجاح الكريم كراميل

يجب عدم ترك السكر على النار لفترة طويلة حتى لا يحترق الكراميل ويصبح بطعم مر.

إضافة الحليب تدريجيًا إلى البيض مع التحريك المستمر يمنع تكوّن تكتلات.

الطهي في حمام مائي يحافظ على نعومة القوام ويمنع تشقق السطح.

يُفضل تبريد الكريم كراميل جيدًا قبل التقديم لضمان قوام متماسك وطعم منعش.

تنويعات ونكهات إضافية

يمكن إضافة بعض اللمسات الخاصة إلى الكريم كراميل حسب الذوق، مثل:

إضافة بشر البرتقال أو الليمون مع الفانيليا لإضفاء نكهة منعشة.

استخدام القليل من القرفة أو جوزة الطيب في الخليط لإعطاء طابع شرقي.

تقديم الكريم كراميل مع الفواكه الطازجة مثل الفراولة أو التوت لمذاق أغنى.

استخدام الحليب المكثف المحلى بدلًا من السكر والحليب العادي لزيادة القوام الكريمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.