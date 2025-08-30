طريقة عمل صوابع زينب لمناسباتك وحفلاتك الخاصة

طريقة عمل صوابع زينب، تُعتبر صوابع زينب واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التقليدية التي يعشقها المصريون والعرب على حد سواء. تتميز بمذاقها المقرمش من الخارج والناعم من الداخل، إضافة إلى حلاوة القطر (الشربات) الذي يزينها ويمنحها نكهة مميزة.

غالبًا ما يتم تقديمها في المناسبات الاجتماعية، شهر رمضان، والأعياد، والإجازات أيضا، إذ إنها من الحلويات التي تمنح إحساسًا بالبهجة، وتجمع العائلة حول طبق واحد.



أصل صوابع زينب

تاريخ هذه الحلوى يعود إلى مئات السنين، ويقال إن أصلها من المطبخ المصري، وسميت بهذا الاسم نسبةً إلى سيدة كانت بارعة في صنعها في عصر المماليك، فأُطلق عليها اسم "صوابع زينب" تخليدًا لذكراها.

ومنذ ذلك الوقت، أصبحت من الحلويات الأساسية في المطبخ المصري والعديد من الدول العربية.



طريقة عمل صوابع زينب وصفة الشيف آسيا عثمان



صوابع زينب المقرمشة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صوابع زينب زي المحلات، لتدخلي السعادة على قلوب أفراد أسرتك، في الشهر الكريم، وفي نفس الوقت تحافظين على صحتهم.



مقادير عمل صوابع زينب

3 أكواب دقيق

كوبين سميد

كوب زيت

ملعقة كبيرة ينسون مطحون

ملعقة كبيرة شمر مطحون

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

كوبين ماء

قطر متوسط , لا ثقيل ولا خفيف

خطوات عمل صوابع زينب:

امزجي المواد الصلبة كلها مع بعض، ضيفي الزيت، ثم شغلي الخلاط على سرعة متوسطة.

اضيفي الماء وخففي سرعة الخلاط، واعجني الكل للحصول على عجين متماسك.

غلفي العجين ودعيه يرتاح مدة ساعة.

خذي جزء من العجينة بحجم حبة عين الجمل وشكليه على شكل اصبع، ضعيها على أطراف الأصابع، واضغطي به على سطح مصفاة بلاستيكية متوسطة الثقوب، إلى أن تتشكل لديك الزخرفة على العجينة.

أكملي بقية المقدار.

في مقلاة عميقة سخني زيت غزير, ثم اقلي أصابع زينب إلى أن يصبح لونها ذهبي.

ضعيها في القطر 2-3 دقيقة إلى ان تتشرب القطر ثم اخرجيها. احتفظي بها في البراد لحين التقديم.



صوابع زينب



نصائح لنجاح صوابع زينب

يجب أن يكون الشربات باردًا جدًا بينما تكون صوابع زينب ساخنة عند وضعها فيه، لضمان امتصاصها بشكل جيد.

إضافة السميد يساهم في زيادة القرمشة.

يمكن إضافة رشة قرفة أو فانيليا إلى العجينة لمنحها نكهة خاصة.

لا يُفضل قلي كمية كبيرة دفعة واحدة حتى لا تنخفض حرارة الزيت.

القيمة الغذائية لصوابع زينب

صحيح أن صوابع زينب من الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية نظرًا لاحتوائها على الدقيق والزيت والسكر، لكنها تمنح طاقة عالية خاصة في شهر رمضان بعد يوم طويل من الصيام. ينصح بتناولها باعتدال لتجنب زيادة الوزن.



