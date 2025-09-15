نتنياهو يزعم: قطر والصين تقودان حملة إعلامية لمحاصرة إسرائيل

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كلًّا من قطر والصين تعملان على قيادة حملة منظمة داخل وسائل الإعلام الغربية، هدفها محاصرة إسرائيل والتأثير على دعم حلفائها التقليديين.

لقاء مع وفد تشريعي أمريكي غير مسبوق

أدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال استقباله وفدًا يضم 250 نائبًا من الهيئات التشريعية الأمريكية، في وزارة الخارجية بالقدس المحتلة، وهو أكبر وفد من نوعه يزور إسرائيل من دولة واحدة في تاريخها.

إشادة بالدعم الأمريكي وتحذير من "جهات معادية"

أشاد نتنياهو بالدعم الأمريكي قائلًا: "نحن نقدر ونعتز بدعمكم"، لكنه حذّر من وجود جهود متعمدة لتقويض هذا الدعم، زاعمًا أن نفس القوى التي تدعم إيران تقف وراء هذه التحركات.

محاصرة لا عزلة

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن ما تتعرض له إسرائيل هو محاولة لمحاصرتها إعلاميًا وسياسيًا، وليس مجرد عزلتها، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تقويض مكانتها الدولية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

