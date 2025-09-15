الإثنين 15 سبتمبر 2025
وزير الخارجية الإندونيسي: العدوان على الدوحة غير مقبول ونقدر جهود الوساطة التي تقوم بها قطر

وزير الخارجية الإندونيسي،
وزير الخارجية الإندونيسي، فيتو

قال وزير الخارجية الإندونيسي خلال كلمته اليوم الاثنين في القمة العربية الإسلامية بالعاصمة القطرية الدوحة: ندين العدوان على دولة قطر باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي
 

وأضاف  وزير الخارجية الإندونيسي: العدوان على الدوحة غير مقبول، ونقدر عاليا جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر
 

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية بالدوحة، أن الاحتلال الإسرائيلي بات الخطر الأكبر الذي يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

مشروع "إسرائيل الكبرى"

وقال الوزير إن المشروع التوسعي لـ إسرائيل أصبح واضحًا للجميع، مشيرًا إلى أن سياساتها العدوانية تكشف عن توجه لفرض واقع جديد يتجاوز فلسطين ويطال أمن المنطقة بأكملها.

دعوة لموقف عربي إسلامي موحد

وشدد المسؤول الجزائري على أن الرد على العدوان الإسرائيلي ضد قطر، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، يجب أن يكون حازمًا وجماعيًا، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
 

الرئيس الإيراني يحذر: لا أمان لأي دولة عربية أو إسلامية من الضربات الإسرائيلية

من جانبه حذر الرئيس الإيراني، خلال كلمته في قمة الدوحة المنعقدة في العاصمة القطرية، من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة تجعل جميع الدول العربية والإسلامية عرضة للخطر، مؤكدًا أن "لا توجد دولة بمنأى عن ضربات إسرائيل".

تحذير شديد اللهجة من الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني شدد على أن تل أبيب تسعى لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، الأمر الذي يستوجب موقفًا موحدًا من العالمين العربي والإسلامي لردعها ووقف اعتداءاتها.

دعوة للتضامن الإقليمي

وفي كلمته، دعا إلى تعزيز التضامن الإسلامي ومضاعفة الجهود الدبلوماسية والسياسية لدعم القضية الفلسطينية، باعتبارها المفتاح الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة.

