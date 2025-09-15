لابيد يهاجم نتنياهو: ضرب قطر للتغطية على فشله وليس إيصال رسائل معينة

قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية: إن الهدف من التحرك في قطر لم يكن إيصال رسالة وهذا فشل آخر يحاول نتنياهو التغطية عليه.

وأضاف لابيد ردا على نتنياهو: العزلة ليست قدرا محتوما بل نتيجة سياسة خاطئة وفاشلة لرئيس الوزراء وحكومته، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن هجوم تل أبيب على قطر قرار إسرائيلي مستقل وأنه يتحمل مسئوليته بشكل كامل.

إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن استهداف قادة حماس في الدوحة

وقال خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأمريكى اليوم خلال زيارته إلى القدس: إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن استهداف قادة حماس في الدوحة.

حماس لا تريد السماح لسكان غزة بالمغادرة

وزعم أن حماس لا تريد السماح لسكان غزة بالمغادرة، قائلًا: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لم يفشل.

وتابع: إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جعل العالم أفضل، وهو أعظم صديق لإسرائيل.

واستطرد: نعلم أن علينا أن نهزم الحركة وأن نضمن أنهم غير قادرين على تحويل غزة لمصدر تهديد لنا.

