رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

قال أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا: إن بلاده تدين بأشد العبارات الهجمات على الدوحة، واصفا الهجوم بالهمجي وأنه اعتداء على سيادة دولة قطر

رئيس وزراء ماليزيا يدعو لاتخاذ موقف شجاع ضد إسرائيل

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية بالدوحة: شعوبنا تعبت من كلمات الشجب والإدانة أصبحت لا تجدي نفعًا، لابد أن نجد الشجاعة لاتخاذ اللازم ضد إسرائيل وإلا لن يقف معنا المجتمع الدولي.

رئيس وزراء ماليزيا يدعو لقطع العلاقات مع إسرائيل

وتابع: الإدانة لن توقف الصواريخ ولابد من فرض عقوبات شديدة على الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، لابد من التحلي بالشجاعة اللازمة لاتخاذ موقف عملي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ودول المنطقة وآخرها إيران وقطر.



