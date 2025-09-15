رئيس وزراء باكستان: ندعو لـ وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وتحقيق حل الدولتين

القمة العربية الإسلامية، قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف: إننا ندعم تشكيل فريق عمل عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل.

وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية بالدوحة: ندعو إلي وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ويجب العمل على تحقيق حل الدولتين.

رئيس وزراء باكستان يدعو للاتحاد ضد إسرائيل

وتابع: التاريخ لن يسامحنا لو لم نتحد جميعا عرب ومسلمين ضد إسرائيل، ووضع حدًا للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ودول المنطقة.

وأختتم كلمته باللغة العربية، مسترشدًا بقوله تعالى:"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا".

