تفاصيل معسكر منتخب الشباب الختامي استعدادا لكأس العالم.. بعثة الفراعنة تطير إلى تشيلي للمشاركة بالمونديال.. قلق جماهيري من ضعف الإعداد.. 23 لاعبا في القائمة.. وودية بنما تجهز مصر لمواجهة اليابان

غادرت بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، في طريقها إلى دولة تشيلي، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تقام هناك في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

موعد مغادرة بعثة منتخب الشباب

وتنطلق طائرة الخطوط التركية التي تقل بعثة منتخب مصر للشباب في تمام العاشرة صباحًا في طريقها إلى تركيا ترانزيت، ثم تستقل بعثة منتخب الشباب طائرة أخرى إلى تشيلي.

بعثة منتخب مصر للشباب، فيتو

إعداد ضعيف لمنتخب الشباب

وتشعر الجماهير المصرية بحالة من القلق من مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب بدولة تشيلي، بسبب عجز مسئولي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عن توفير برنامج إحتكاك قوي للفريق، حيث اقتصرت التجارب الودية لمنتخب الشباب على مواجهة أندية محلية من الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني، كان أبرزها أمام الأهلي وبيراميدز.

ولم تشهد فترة الإعداد في الفترة الماضية تجارب ودية كبري، وجاءت مضغوطة وربما الفاصل الزمني بين بطولة أفريقيا ومنافسات المونديال هو ما دفع جهاز المنتخب للاعتماد على المعسكرات المفتوحة بمشروع المنتخبات الوطنية والتى تخللها مباريات مع أندية من دوري الأضواء والمحترفين؛ وبخلاف ذلك خاض المنتخب معسكر خارجي وحيد أقامه رئيس الاتحاد هاني ابوريدة مستغلا علاقاته الجيدة، لم يكلف خزينة اتحاد الكرة أي أعباء بدولة المغرب الشقيقة، وتخلله مباراتان وديتان مع شباب المغرب وبعد عودة احفاد الفراعنة إلى القاهرة انتظموا فى معسكر مفتوح بالهدف تخلله ثلاث مباريات ودية مع الفريق الأول لنادى الجبلين السعودي وانتهت بالتعادل 3-3 والفريق الأول للشرطة العراقي وفاز الفراعنة 2-1 وخسروا من الفريق الأول لبيراميدز بنفس النتيجة.

ودية شباب مصر والمغرب، فيتو

حمادة الشربيني رئيسا لبعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب فى تشيلي حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي رافق أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب، فى رحلة مبكرة مساء أمس الجمعة، ويسبقان البعثة نظرا لظروف الطيران.

قائمة منتخب مصر في مونديال الشباب، فيتو

23 لاعبا في بعثة منتخب الشباب إلى تشيلي

وضمت قائمة باقي أفراد البعثة كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر ابو النور المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي ومحمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي ود.أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي واحمد سامح المعد البدني واحمد سامي المنسق الأمني ود.محمد محروس اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وعباس حسانين وأحمد ممدوح للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات، و23 لاعبا هم: عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وياسين عاطف وعمر خضر واحمد شرف ومحمد هيثم.

أسامة نبيه، فيتو

تفاصيل معسكر منتخب مصر الشباب في تشيلي

وقرر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، السفر مبكرا إلى تشيلي، للدخول في معسكر تدريبي، بإحدى المقاطعات التابعة للعاصمة سانتياجو، قبل انطلاق البطولة بوقت كاف، حتى يتعود اللاعبون على الأجواء وأحوال الطقس هناك، إلى جانب ضبط الساعة البيولوجية للاعبين بسبب فارق التوقيت الكبير بين مصر ودول الأمريكتين.

منتخب مصر يواجه بنما وأحد أندية الدوري التشيلي

ونجح مسئولو اتحاد الكرة المصري فى توفير مباراتين وديتين لمنتخب الشباب خلال معسكر الفريق في تشيلي قبل إنطلاق منافسات المونديال.

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الودية الأولى نظيره منتخب بنما المشارك في المونديال يوم 18 سبتمبر الجاري، ثم يواجه أحد أندية الدوري التشيلي يوم 21 سبتمبر، وقبل 6 أيام فقط من افتتاح المونديال.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

وتنطلق بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري وتستمر إلى 19 أكتوبر المقبل، ويلعب فيها منتخب الفراعنة ضمن فرق المجموعة الأولى تضم: منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور بالإضافة إلى منتخب اليابان ومنتخب نيوزيلندا أحد المنتخبات العنيدة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

وجاء جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب، على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر

هاني أبو ريدة يودع منتخب الشباب، فيتو

أبو ريدة يحضر المران الختامي لمنتخب الشباب

حضر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي المران الختامي لمنتخب الشباب، أمس الجمعة بملعب مركز المنتخبات الوطنية، قبل السفر إلى تشيلي، لدعم اللاعبين والجهاز الفني، وتحفيزهم لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المصرية.

ووجه أبو ريدة كلمة للاعبي منتخب الشباب، طالبهم خلالها ببذل أقصى ما لديهم من جهد وعرق، وتحقيق نتائج إيجابية، لإسعاد الجماهير المصرية، والوصول لمركز متقدم بين المنتخبات المشاركة في المونديال

كما حضر علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم المران الختامي، للإشراف على الاستعدادات النهائية لمنتخب مصر تحت 20 سنة، قبل خوض منافسات كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.