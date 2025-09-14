الأحد 14 سبتمبر 2025
موعد مباراة منتخب مصر أمام بنما استعدادا لمونديال الشباب بتشيلي

منتخب مصر للشباب
وصلت عصر اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، إلى تشيلي لخوض معسكر مغلق هناك استعدادا لبطولة كأس العالم بعد رحلة طيران استغرقت 26 ساعة تقريبا.

وتخلل الرحلة ترانزيت في تركيا لمدة 7 ساعات، ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام منتخب بنما وأحد أندية الدوري التشيلي بمعسكر تشيلى، قبل انطلاق مباريات المجموعة الأولى التي تضم مع مصر منتخبات تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان ونيوزيلندا.

موعد ودية منتخب مصر أمام بنما

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره بنما يوم الخميس المقبل 18 سبتمبر، وتنطلق أحداثها في الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة 

منتخب الشباب مع هاني أبو ريدة، فيتو
قوام بعثة منتخب مصر للشباب

وغادرت القاهرة فجر أمس السبت، بعثة مصر مصر للشباب التي ضمت حمادة أنور مدير المنتخب، علاء عبده المدرب العام، محمد عمر النور المدرب المساعد، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي، أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أحمد سامح المعد البدني، أحمد سامي المنسق الأمني، محمد محروس أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، عباس حسانين وأحمد ممدوح أخصائيي التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

23 لاعبا في بعثة منتخب الشباب

كما ضمت البعثة قائمة منتخب مصر في البطولة وهم عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.

