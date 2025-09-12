تضم 21 لاعبا، موعد حسم قائمة منتخب مصر النهائية في مونديال الشباب

أكد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن قائمة الفريق في بطولة كأس العالم بتشيلي، التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، ستضم 21 لاعبا فقط

وأوضح نبيه في تصريحات لفيتو، أن لائحة الفيفا حددت قائمة المنتخبات في مونديال الشباب بـ21 لاعبا فقط، بينهم ثلاث حراس مرمى، وهو عدد قليل نسبيا، خاصة في حالة حدوث إصابات في الفريق.

نبيه يشيد بدعم مسئولي اتحاد الكرة

ووجه أسامة نبيه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على الدعم اللا محدود للجهاز الفني لمنتخب الشباب، بعدما وافق على سفر 23 لاعبا ضمن بعثة الفريق إلى تشيلي، تحسبا لإصابة أي لاعب قبل إنطلاق منافسات مونديال الشباب

موعد حسم القائمة الرسمية لمصر بمونديال الشباب

وتابع أسامة نبيه: نخوض مباراة ودية أمام منتخب بنما يوم 18 سبتمبر في تشيلي، بعدها أعلن عن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في المونديال، والتي ستضم 21 لاعبا بينهم ثلاث حراس مرمى، فيما يبقى لاعبين في القائمة الاحتياطية

قائمة منتخب الشباب لمعسكر تشيلي استعدادا لكأس العالم

وأعلن أسامة نبيه أمس الخميس قائمة منتخب مصر للشباب التي تشارك في معسكر مغلق بدولة تشيلي استعدادا لكأس العالم والتي ضمت 23 لاعبا هم:

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

وجاء جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري.. وجاءت على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر

