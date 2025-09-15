سكرتير عام الإسماعيلية يشهد حفل تكريم الأطباء البيطريين وأبنائهم

شهد المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حفل التكريم السنوي للأطباء البيطريين وأبنائهم المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الكلية، وذلك بمقر النقابة الفرعية بالإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الحفل

بحضور الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، الدكتور محمود حمدي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية، الأستاذ الدكتور داليا منصور عميد كلية الطب البيطري بالإسماعيلية، الأستاذة الدكتورة جميلة نصر رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، الدكتورة وفاء أحمد عبد الفتاح رئيس المعمل المرجعي الدجاني بالإسماعيلية، الأستاذة الدكتورة رانيا حلمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور محمد الشبراوي وكيل كلية الطب البيطري لشئون المجتمع وخدمة البيئة.

بداية حفل التكريم

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للدكتور محمد جمال.

وأشار السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية في كلمته إلى الدور الجوهري الذي يقوم به الطبيب البيطري من حماية الإنسان، والذي يسهم بشكل محوري في تحقيق منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمان التوازن البيئي من خلال رعاية الحيوانات الأليفة وصحتها، وتحقيق أعلى أداء في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، عبر الالتزام ببرامج الوقاية من الأمراض، والتغذية السليمة، وتطبيق أسس الطب الوقائي، ومنع انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان، والرقابة البيطرية الدقيقة على الغذاء.

اهتمام الدولة المصرية برعاية الأطباء البيطريين



مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية ورعاية ودعم الأطباء البيطريين، لذا قامت بتدشين مبادرة "انطلق بمشروعك" والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات، حيث تستهدف هذه المبادرة الحكومية دعم الشباب ورواد الأعمال وتوفير بيئة مثالية لبدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع ودعمه بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

كما وجه الإسكندراني تحية تقدير واحترام لأطبائنا الأجلاء ودورهم البارز في حماية صحة الإنسان وحفظ الأمن الغذائي.

وأشاد الإسكندراني بأبنائنا الطلاب المتفوقين على حرصهم في الحصول على الدرجات المتقدمة والمراكز المتميزة في الصفوف التعليمية المختلفة، داعيًا إياهم ببذل مزيدًا من الجهد والبحث والتعلم الذاتي ومتمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح في الحياة العلمية والعملية من أجل التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وتضمن الحفل تكريم عدد من رموز وقيادات الأطباء البيطريين والأطباء المثاليين وشهداء المهنة والأطباء المحالين للتقاعد.

كما تضمن الحفل تكريم أوائل الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة هذا إلى جانب تكريم الأطباء من حملة الماجستير والدكتوراه.

وفي نهاية الحفل، أهدى الدكتور عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية درع النقابة الفرعية للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده المبذولة لرفعة وخدمة محافظة الإسماعيلية ويتسلمها عنه المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، كما أهدى رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية درع النقابة الفرعية لكلًا من الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية والدكتور محمود حمدي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين تقديرًا لجهودهم المبذولة.

