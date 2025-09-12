الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مهندس زراعي بالإسماعيلية يحذر من ظهور نبات غريب بتقاوي القطن (فيديو وصور)

نبتة القطن الأمريكي،
نبتة القطن الأمريكي، فيتو

حذر المهندس الزراعي فتحي أبو عاصي، وصاحب إحدى مزارع القطن في القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، من وجود نبتة غريبة تم اكتشافها بين أشجار القطن خلال عمليات جني المحصول، وتبدو تلك النبتة التي أطلق عليها المزارعون اسم "القطن الأمريكي"، أنها أكبر طولا من شجرة القطن المصرى جيزة 96. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد مزرعة ومصنع زراعات متطورة بالتل الكبير (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يوجه بعقد اجتماع عاجل لحل مشكلات أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني

سمات نبتة القطن الأمريكي 

ويختلف حجم ورقها ولونه المائل إلى الحمرة، كما تنتج لوزات ذات قطن فارغ وخشن يشبه الألياف الصناعية كما ما يطلق عليه "الفيبر".  

نبته القطن الأمريكي، فيتو
نبتة القطن الأمريكي، فيتو

مناشدة للبحوث الزراعية 

وطالب المهندس فتحي ابو عاصي، البحوث الزراعية في الإسماعيلية بسرعة التحرك لبحث تلك الشجرة التي تم دسها وخلطها داخل التقاوي الزراعية، ذلك لأنها تشكل خطورة على إنتاجية محصول القطن المحلى. 

شجرة غريبة تلفت نظر مقاول الأنفار 

وأضاف صبحي محمد يعمل مقاول أنفار أنه لاحظ خلال عمليات جنى المحصول بانتشار تلك النبتة بين زراعات القطن بطبيعة عمله خلال متابعة الأنفار بالأراضي المختلفة، والواقعة في نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب حيث  وجد العشرات من تلك النباتات لأنها ملفتة، حيث تتميز بكبر حجم شجرتها بين أشجار القطن المعروفة بالإضافة إلى أنها شجرة غير منتجة.  

جانب من جولة فيتو فى حقول القطن بالإسماعيلية، فيتو
جانب من جولة فيتو فى حقول القطن بالإسماعيلية، فيتو

نمو نبات القطن 

وأشار إلى أن عمليات محصول القطن تبدأ منذ شهر أبريل ويتم الاهتمام بالنبات حتى ينمو ويورق ثم يتم رشه بالتربس والمن، ثم تتم عملية متابعة نمو النبات وفي حالة ظهور أية حشرات يتم السيطرة عليها من خلال اللجوء إلى إدارة المكافحة بمديرية الزراعة في الإسماعيلية، والتي تمد الفلاح بالمبيدات اللازمة.  

تكلفة زراعية مرتفعة ومقابل منخفض 

ويشير إلى أن زراعة محصول القطن في محافظة الإسماعيلية، بل وفي مصر أصبحت مكلفة للغاية بخاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، ولذلك يجب أن يتم رفع سعر قنطار القطن ليواكب هذه التكلفة التي أصبحت ترهق المزارع بالإضافة إلى ارتفاع يومية الأفراد وقت عملية الجني والتي تشكل عبئا إضافيا على المزارعين وأصحاب الأراضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية القطن المصري نبته القطن الأمريكي البحوث الزراعية جنى القطن القنطرة غرب الاسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد مزرعة ومصنع زراعات متطورة بالتل الكبير (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يوجه بعقد اجتماع عاجل لحل مشكلات أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني

محافظ الإسماعيلية يتفقد أكبر مزرعة للإنتاج الحيواني (فيديو وصور)

احتفالا بعيد الفلاح، ثقافة الإسماعيلية تنظم ورش حكي ورسم لذوي الهمم (صور)

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads