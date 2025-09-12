مهندس زراعي بالإسماعيلية يحذر من ظهور نبات غريب بتقاوي القطن (فيديو وصور)

حذر المهندس الزراعي فتحي أبو عاصي، وصاحب إحدى مزارع القطن في القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، من وجود نبتة غريبة تم اكتشافها بين أشجار القطن خلال عمليات جني المحصول، وتبدو تلك النبتة التي أطلق عليها المزارعون اسم "القطن الأمريكي"، أنها أكبر طولا من شجرة القطن المصرى جيزة 96.

سمات نبتة القطن الأمريكي

ويختلف حجم ورقها ولونه المائل إلى الحمرة، كما تنتج لوزات ذات قطن فارغ وخشن يشبه الألياف الصناعية كما ما يطلق عليه "الفيبر".

نبتة القطن الأمريكي، فيتو

مناشدة للبحوث الزراعية

وطالب المهندس فتحي ابو عاصي، البحوث الزراعية في الإسماعيلية بسرعة التحرك لبحث تلك الشجرة التي تم دسها وخلطها داخل التقاوي الزراعية، ذلك لأنها تشكل خطورة على إنتاجية محصول القطن المحلى.

شجرة غريبة تلفت نظر مقاول الأنفار

وأضاف صبحي محمد يعمل مقاول أنفار أنه لاحظ خلال عمليات جنى المحصول بانتشار تلك النبتة بين زراعات القطن بطبيعة عمله خلال متابعة الأنفار بالأراضي المختلفة، والواقعة في نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب حيث وجد العشرات من تلك النباتات لأنها ملفتة، حيث تتميز بكبر حجم شجرتها بين أشجار القطن المعروفة بالإضافة إلى أنها شجرة غير منتجة.

جانب من جولة فيتو فى حقول القطن بالإسماعيلية، فيتو

نمو نبات القطن

وأشار إلى أن عمليات محصول القطن تبدأ منذ شهر أبريل ويتم الاهتمام بالنبات حتى ينمو ويورق ثم يتم رشه بالتربس والمن، ثم تتم عملية متابعة نمو النبات وفي حالة ظهور أية حشرات يتم السيطرة عليها من خلال اللجوء إلى إدارة المكافحة بمديرية الزراعة في الإسماعيلية، والتي تمد الفلاح بالمبيدات اللازمة.

تكلفة زراعية مرتفعة ومقابل منخفض

ويشير إلى أن زراعة محصول القطن في محافظة الإسماعيلية، بل وفي مصر أصبحت مكلفة للغاية بخاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، ولذلك يجب أن يتم رفع سعر قنطار القطن ليواكب هذه التكلفة التي أصبحت ترهق المزارع بالإضافة إلى ارتفاع يومية الأفراد وقت عملية الجني والتي تشكل عبئا إضافيا على المزارعين وأصحاب الأراضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.