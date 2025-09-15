مديرية العمل تنظم ندوة توعوية بقانون العمل الجديد بمشاركة القطاع الخاص

نظمت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، ثالث ندواتها التوعوية حول قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بمركز ومدينة فايد، بمشاركة أكثر من سبع شركات من القطاع الخاص.

أبرز محاور الندوة

واستعرضت الندوة أبرز ملامح القانون والضوابط التي تضمن حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في تحقيق الاستقرار بسوق العمل.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

تنفيذ خطة التوعية بقانون العمل الجديد

وأكد المستشار حسن رداد، مدير عام المديرية، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعريف المنشآت والعاملين بأحكام القانون الجديد والإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات حول آليات التطبيق العملي.

استهلت الندوة بمحاضرة حول أحكام قانون العمل وحقوق العمال في الإجازات السنوية وإجازة الوضع للمرأة العاملة قدمتها أسماء زكي، وكيلة المديرية.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

الامتيازات المقررة للمرأة العاملة

أعقب ذلك محاضرة حول الامتيازات المقررة للمرأة العاملة ودور القانون في دعم التوازن الأسري، وقدمتها مروة أنس، مديرة إدارة شؤون المرأة والطفل، أما المحاضرة الثالثة فجاءت حول تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان استقرار العمالة، وشرحتها فاطمة بشير، مديرة مكتب عمل فايد.

كما تضمنت الندوة أيضًا محاضرة عن الضوابط الخاصة بالتفتيش والالتزامات المقررة على أصحاب الأعمال، قدمتها منى شعراوي، مفتش عمل بمكتب عمل فايد، واختُتمت الفعاليات بمداخلة لسهام عبدالسلام، من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، التي ركزت على أهمية التوعية بالقانون كخطوة أساسية لضمان التطبيق الأمثل له.

وتأتي هذه الندوات في إطار رؤية وزارة العمل الهادفة إلى بناء شراكة حقيقية بين أطراف العملية الإنتاجية وضمان التطبيق الفعال لقانون العمل الجديد.

