محافظات

مديرية العمل تنظم ندوة توعوية بقانون العمل الجديد بمشاركة القطاع الخاص

نظمت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، ثالث ندواتها التوعوية حول قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بمركز ومدينة فايد، بمشاركة أكثر من سبع شركات من القطاع الخاص. 

موفد مشيخة الأزهر ورئيس منطقة الإسماعيلية يتابعان برامج التدريب بالمبنى الجديد

2936 مستفيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة بالإسماعيلية

 

أبرز محاور الندوة 

واستعرضت الندوة أبرز ملامح القانون والضوابط التي تضمن حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في تحقيق الاستقرار بسوق العمل. 

تنفيذ خطة التوعية بقانون العمل الجديد 

 

وأكد المستشار حسن رداد، مدير عام المديرية، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعريف المنشآت والعاملين بأحكام القانون الجديد والإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات حول آليات التطبيق العملي.

 

استهلت الندوة بمحاضرة حول أحكام قانون العمل وحقوق العمال في الإجازات السنوية وإجازة الوضع للمرأة العاملة قدمتها أسماء زكي، وكيلة المديرية. 

الامتيازات المقررة للمرأة العاملة 

 

أعقب ذلك محاضرة حول الامتيازات المقررة للمرأة العاملة ودور القانون في دعم التوازن الأسري، وقدمتها مروة أنس، مديرة إدارة شؤون المرأة والطفل، أما المحاضرة الثالثة فجاءت حول تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان استقرار العمالة، وشرحتها فاطمة بشير، مديرة مكتب عمل فايد.

 

كما تضمنت الندوة أيضًا محاضرة عن الضوابط الخاصة بالتفتيش والالتزامات المقررة على أصحاب الأعمال، قدمتها منى شعراوي، مفتش عمل بمكتب عمل فايد، واختُتمت الفعاليات بمداخلة لسهام عبدالسلام، من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، التي ركزت على أهمية التوعية بالقانون كخطوة أساسية لضمان التطبيق الأمثل له.

 

وتأتي هذه الندوات في إطار رؤية وزارة العمل الهادفة إلى بناء شراكة حقيقية بين أطراف العملية الإنتاجية وضمان التطبيق الفعال لقانون العمل الجديد.

الاسماعيلية بالاسماعيلية حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية قانون العمل الجديد ندوة

