انطلاق موسم جني القطن بالقنطرة شرق في الإسماعيلية

شهد مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية انطلاق موسم جني القطن "الذهب الأبيض"، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية هذا المحصول الاستراتيجي، وذلك بالحقل الإرشادي التابع لمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية في القنطرة شرق.

إشادة بجودة القطن سوبر جيزة 94

وخلال الفعالية، أشاد الحضور بجودة القطن المزروع بالحقل الإرشادي من صنف "سوبر جيزة ٩٤"، وكذلك بالتجارب العلمية لمعهد بحوث القطن في تطوير أصناف طويلة التيلة.

الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن

وأفاد الدكتور سامي بدر، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن في الإسماعيلية، أن هذه التجارب تمثل قاعدة رئيسية لاختيار أفضل الأصناف مستقبلًا بما يضمن إنتاجية مرتفعة وجودة متميزة، في ظل الالتزام بتطبيق أسلوب "الجني المحسن" للحفاظ على صفات التيلة وتعزيز القدرة التنافسية للقطن المصري.

فيما أوضح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، أن جني محصول القطن بعد ١٥٠ يومًا فقط من بدء زراعته يعد نجاحًا كبيرًا يؤكد فاعلية التجارب الحقلية والإرشادية في تسريع وتيرة الإنتاج مقارنةً بالدورات الزراعية التقليدية، مع تحقيق محصول عالي الجودة، كما أشار إلى أن موعد الحصاد المقبل سيكون يوم ٢٢ سبتمبر الجاري بالقنطرة غرب، لافتًا إلى أن ما يميز هذه الاحتفالية كونها تقام بحقل إرشادي تابع لوزارة الزراعة وتحت إشراف معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.

وأرجع الدكتور "شطا" هذا الإنجاز إلى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية؛ تقديرًا لدعمه المستمر لقطاع الزراعة والمزارعين بالمحافظة، مؤكدًا استمرار العمل بكل جهد لخدمة أهالي الإسماعيلية من المزارعين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، التي تستهدف رفع معدلات الإنتاج وتحسين الجودة، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية الكبرى، وركيزة أساسية لصناعة الغزل والنسيج محليًا وعالميًا.

وشهدت الاحتفالية حضور ومشاركة كل من اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إلى جانب نخبة من قيادات مركز البحوث الزراعية، وأساتذة معهد بحوث القطن، ومهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة، وعدد كبير من المزارعين.

