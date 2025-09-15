خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عينية للمستحقين

وجه الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، وفرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات تنموية للشباب والفتيات، كما وجه بتوفير تروسيكل معاقين لمواطن من ذوي الإعاقة، وكرسى كهربائي لآخر.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

مساعدات مالية وعينية

كان محافظ الفيوم، قد وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لتوفير كرسي كهربائي متحرك لمواطن يعاني من عدة أمراض ولا يستطيع الحركة، وتوفير تروسيكل معاقين لمواطن من ذوي الإعاقة ليعينه على توفير متطلبات المعيشة، وبحث موقف بعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، لإمكانية توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، فضلًا عن توفير المعاش الشهري ومعاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات المستحقة.

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية العمل، بتوفير فرص عمل مناسبة بمؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلات الشباب والفتيات العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والفتيات، استثمارًا لطاقاتهم وقدراتهم البشرية، بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

توجيهات الصحة والإدارة المحلية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة توفير الرعاية الطبية واتخاذ اللازم لإجراء عملية جراحية بالساق لمواطن تعرض لحادث، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، كما وجه نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، بترخيص أكشاك لعدد من الحالات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على تيسير الإجراءات أمامهم طبقًا للشروط المنظمة لذلك، وكذا التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجهيز هذه الأكشاك بالمستلزمات اللازمة.

ووجه الأنصاري مدير المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لمعاينة ملعب أحد مراكز الشباب بسبب شكاوي الأهالي من الازعاج، وإلزامهم بالمواعيد المحددة للعمل، كما وجه فحص شكوى مواطن يتضرر من قيام جاره بفتح شباك مطل عليه بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غلقه، والتحويل للنيابة العامة فى حالة عدم تنفيذ قرار الغلق.

