الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عينية للمستحقين

اللقاء الدوري لخدمة
اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية،  وفرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات تنموية للشباب والفتيات، كما وجه بتوفير تروسيكل معاقين لمواطن من ذوي الإعاقة، وكرسى كهربائي لآخر.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

 

مساعدات مالية وعينية

 كان محافظ الفيوم، قد وجه وكيل وزارة  التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لتوفير كرسي كهربائي متحرك لمواطن يعاني من عدة أمراض ولا يستطيع الحركة، وتوفير تروسيكل معاقين لمواطن من ذوي الإعاقة ليعينه على توفير متطلبات المعيشة، وبحث موقف بعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، لإمكانية توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، فضلًا عن توفير المعاش الشهري  ومعاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات المستحقة.

 

فرص عمل بالقطاع الخاص

 كما وجه محافظ الفيوم،  مدير مديرية العمل، بتوفير فرص عمل مناسبة بمؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلات الشباب والفتيات العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية،  كما وجه المحافظ، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والفتيات، استثمارًا لطاقاتهم وقدراتهم البشرية، بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

 

توجيهات الصحة والإدارة المحلية

 ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة توفير الرعاية الطبية واتخاذ اللازم لإجراء عملية جراحية بالساق لمواطن تعرض لحادث، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، كما وجه نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، بترخيص أكشاك لعدد من الحالات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على تيسير الإجراءات أمامهم طبقًا للشروط المنظمة لذلك، وكذا التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجهيز هذه الأكشاك بالمستلزمات اللازمة.

محافظ الفيوم يناقش خطة تنمية السياحة البيئية لـ 1258 فدانا بوادي الريان

خلال لقاءه بالمواطنين، محافظ الفيوم يوجه بتوفير رعاية طبية وحماية اجتماعية لغير القادرين

 

ووجه الأنصاري  مدير المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لمعاينة ملعب أحد مراكز الشباب بسبب شكاوي الأهالي من الازعاج، وإلزامهم بالمواعيد المحددة للعمل، كما وجه  فحص شكوى مواطن يتضرر من قيام جاره بفتح شباك مطل عليه بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غلقه، والتحويل للنيابة العامة فى حالة عدم تنفيذ قرار الغلق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسر الاولي بالرعاية التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية العلاج علي نفقة الدولة اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

مواد متعلقة

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

توفير فرص عمل في لقاء محافظ الفيوم الدوري لخدمة المواطنين

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع تنفيذ مشروعات النقل والصناعة.. يطالب قادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا بوقف حرب غزة وإدخال المساعدات.. ويستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس أركان باكستان

التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع عدد من حالات لسيدات وأطفالهن بلا مأوى

محافظة الفيوم تفتح بحيرة قارون للصيد خلال أيام

محافظ الفيوم يطالب بسرعة استصدار قرارات لهدم المنشآت الآيلة للسقوط

محافظ الفيوم يتابع المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
أحمد أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود