مياه الفيوم تنظم حملة توعية بقرى مشروعات توسعات الصرف الصحي

نظمت  إدارة المشاركة المجتمعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حملة لطرق الأبواب داخل القرى التي ينفذ بها مشروعات توسعات الصرف الصحي، الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أهداف حملة طرق الأبواب بقري مشروعات توسعات الصرف الصحي 

وتهدف الحملة إلى تعريف المواطنين بالمشروعات الجارية داخل قراهم، ورفع مستوى وعيهم بأهمية هذه المشروعات، وتشجيعهم على التعاون والمشاركة الفعالة في إنجاحها والحفاظ عليها لما تمثله من فائدة حقيقية لهم ولأجيالهم القادمة. 

وتُعد الحملة حلقة وصل مباشرة بين الشركة والأهالي، ويتم من خلالها الرد على استفساراتهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتوضيح طرق التواصل مع الشركة والجهات التنفيذية في حال حدوث أي مشكلة. 

كما تتضمن الحملة توعيتهم بكيفية الاستخدام السليم لشبكات الصرف الصحي الجديدة، بما يساهم في تجنب المشكلات والحفاظ على كفاءة الخدمة.

مياه الفيوم تعقد اجتماعا لتقييم أنشطتها الصيفية بالمدارس

مياه الفيوم تنظم تدريبا للعاملين على تنمية مهارات التفكير الإبداعي

وقالت  لمياء نبيل، مدير إدارة المشاركة المجتمعية: إن الحملة تضمنت لقاءات مباشرة مع المواطنين، وتوزيع وتعليق بوسترات إرشادية تحمل رسائل توعوية، وأرقام للتواصل وتلقي الشكاوى، بما يعزز من وعي المجتمع المحلي بأهمية المشروع ودوره في تحسين الصحة العامة وحماية البيئة.

