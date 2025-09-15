الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موقع CNN ينقل عن صالون ماسبيرو الثقافي رؤية القاهرة للمبادرة العربية بشأن فلسطين

صالون ماسبيرو الثقافي،
صالون ماسبيرو الثقافي، فيتو

نشر موقع CNN تقريرًا مطولًا عن صالون ماسبيرو الثقافي الذي شهد لقاء وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مؤخرًا. 

وقال الموقع: خلال مشاركته مؤخرًا في صالون ماسبيرو الثقافي، قال وزير الخارجية المصري: إن المبادرة العربية التي طرحت مؤخرًا بشأن القضية الفلسطينية تمثل الخطة العملية الوحيدة القابلة للتنفيذ، لافتًا أن مسئولين أمريكيين سابقين اعتبروها الأكثر واقعية للتطبيق على الأرض.

محاولات متعمدة لتشتيت الانتباه عن المبادرة العربية

وربط الوزير هذه الرؤية بالتحركات الدبلوماسية الجارية، قائلا: إن "هناك محاولات متعمدة من بعض الأطراف لتشتيت الانتباه عن المبادرة العربية، إلا أن القاهرة متمسكة بها كإطار عملي لتحقيق التهدئة والتوصل إلى حل عادل وشامل"، مضيفًا أن "مصر ستواصل العمل على حشد التأييد لهذه الخطة، سواء خلال القمة أو عبر اتصالاتها المستمرة، باعتبارها السبيل الأوضح لتثبيت الحقوق الفلسطينية".

 

كما جدد عبد العاطي رفض مصر لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وقال نصًا: "مخطط التهجير لن يتحقق، شاء من شاء وأبى من أبى، ولن يكون عبر البوابة المصرية بأي حال من الأحوال"، وشدّد على أن معبر رفح سيظل مخصصًا فقط لإدخال المساعدات الإنسانية، ولن يستخدم كوسيلة لفرض واقع ديموغرافي جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موقع CNN صالون ماسبيرو الثقافي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ماسبيرو

مواد متعلقة

محمود محيي الدين: صالون ماسبيرو الثقافي أعاد التذكير ببريق ماسبيرو

وزير الخارجية في أولى جلسات صالون ماسبيرو الثقافي: مخطط التهجير لن يحدث شاء من شاء وأبى من أبى.. لسنا ضد نشر قوات دولية في غزة.. ونتبع سياسة الاتزان الاستراتيجي

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم أحمد أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود