الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمود محيي الدين: صالون ماسبيرو الثقافي أعاد التذكير ببريق ماسبيرو

الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين في ماسبيرو، فيتو

 عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين عن شكره لقيادات ماسبيرو على حضوره وسط كوكبة من رواد الفكر والإعلام والثقافة في صالون ماسبيرو الثقافي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية الحالية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. 

وأوضح محمود محيي الدين في حديث للتليفزيون المصري أن اللقاء أعاد التذكير ببريق مبنى ماسبيرو ورموز العمل الإعلامي. 

وثمن ضيف الصالون إطلاق عدد من الأسماء الفارقة في تاريخ مصر كالأستاذ نجيب محفوظ والدكتور أحمد زويل، وقال إنه أمر رائع للغاية.

 

وأشار الوزير السابق ومبعوث الأمم المتحدة إلى أن الاهتمام الحالي الذي يحظى به مبنى ماسبيرو يعد فرصة لحسن الإخراج والإبداع.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة الدكتور محمود محي الدين قيادات ماسبيرو مبنى ماسبيرو محمود محي الدين

