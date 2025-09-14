محمود محيي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: "حياة كريمة" أفضل مبادرة خلال آخر 15 عامًا

أشاد الدكتور محمود محيي الدين بالجهود التي بذلتها الدولة في معالجة الاختلالات المالية والمصرفية، ودعا إلي تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ولا سيما في المشروعات التي تحتاج إلي المخاطرة وسهولة الحركة.

صالون ماسبيرو الثقافي

وقال محيي الدين الذي حل ضيفًا اليوم على صالون ماسبيرو الثقافي: إن مبادرة الدولة المصرية (حياة كريمة) هي مبادرة رائعة، وهي أفضل مبادرة في الخمسة عشر عامًا الأخيرة.

ويذيع التليفزيون المصري وقائع الصالون كاملًا على شاشة القناة الأولي يوم الجمعة من الأسبوع الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.