قياسات بدنية للاعبي الزمالك قبل لقاء الإسماعيلي

فريق الزمالك

 كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني قرر خضوع لاعبي الفريق الأول لقياسات بدنية غدًا الثلاثاء، قبل انطلاق المران على ملعب النادي.

وتهدف هذه القياسات إلى متابعة الحالة البدنية لجميع اللاعبين ومعرفة مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري في مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق  الزمالك على  المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

