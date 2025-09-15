الإثنين 15 سبتمبر 2025
بعد أدائه في لقاء المصري، فيريرا يثبت إسماعيل بجوار عبدالمجيد بقلب الدفاع

محمد إسماعيل، فيتو
محمد إسماعيل، فيتو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا استقر على استمرار محمد إسماعيل في التشكيل الأساسي بجوار حسام عبد المجيد في قلب الدفاع، خلال مواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وجاء قرار الجهاز بعد الأداء المميز الذي قدمه إسماعيل في لقاء المصري الأخير، والذي نال استحسان المدرب وجهازه المعاون.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري في مسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يواجه الإسماعيلي الخميس

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

وفاز فريق  الزمالك على  المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

