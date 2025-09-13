إحصائية جديدة للزمالك قبل مواجهة المصري، تعرف عليها

الزمالك والمصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تستعرض «فيتو» مباريات الزمالك يوم 13 سبتمبر في الدوري قبل مواجهة المصري اليوم.

لعب الزمالك 6 مباريات فاز 5 مرات وتعادل مرة واحدة وسجل 8 أهداف واستقبل هدفا

يوم 13-09-1959 فاز الزمالك 1-0 على السكة الحديد (عصام بهيج)

يوم 13-09-1974 فاز الزمالك 1-0 على المنصورة (محمد توفيق)

يوم 13-09-2007 فاز الزمالك 1-0 على إنبي (شيكابالا)

يوم 13-09-2010 تعادل الزمالك 1-1 مع الجونة (عمرو زكي)

يوم 13-09-2018 فاز الزمالك 3-0 على طلائع الجيش (محمود علاء 3)

يوم 13-09-2020 فاز الزمالك 1-0 على الانتاج الحربي (مصطفى محمد)

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وعمر جابر

خط الوسط: عبدالله السعيد ودونجا وناصر ماهر وأحمد فتوح وخوان بيزيرا

خط الهجوم: عدي الدباغ

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء اليوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

