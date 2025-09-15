الإثنين 15 سبتمبر 2025
غدا، فحوصات طبية لثنائي الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

الزمالك
الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الثنائي محمد شحاتة وأحمد ربيع سيخضعان لفحوصات طبية غدًا الثلاثاء، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهما قبل لقاء الإسماعيلي المقرر يوم الخميس المقبل. 

 

يأتي ذلك في ظل معاناة اللاعبين من إصابات سابقة خلال الفترة الأخيرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

وفاز فريق  الزمالك على  المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

