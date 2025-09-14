الأحد 14 سبتمبر 2025
فيريرا يطلب تقارير فنية عن مباريات الإسماعيلي الأخيرة

فيريرا
فيريرا

أكد مصدر بالزمالك أن المدير الفني يانيك فيريرا طلب من جهازه المعاون إعداد تقارير شاملة عن آخر مباريات فريق الإسماعيلي، وذلك لدراسة المنافس قبل مواجهته يوم الخميس المقبل بالدوري.

وأوضح المصدر أن فيريرا يركز على متابعة المنافسين بدقة لتجهيز الخطة الفنية المناسبة.

يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة الدوري برصيد 13 نقطة بعد الفوز على المصري بثلاثية نظيفة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق  الزمالك على  المصري بثلاثية  دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

