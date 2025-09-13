الزمالك ضد المصري، مواجهة غير متوقعة لمدربين يلتقيان للمرة الأولى الليلة

الزمالك والمصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تستعرض فيتو مواجهات المديرين الفنيين في الدوري

- فيريرا المدير الفني للزمالك لم يواجه المصري من قبل

- نبيل الكوكي المدير الفني للمصري لم يواجه الزمالك من قبل

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وعمر جابر

خط الوسط: عبدالله السعيد ودونجا وناصر ماهر وأحمد فتوح وخوان بيزيرا

خط الهجوم: عدي الدباغ

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء اليوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

