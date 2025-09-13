تعرف على مواجهات الزمالك والمصري في سبتمبر

الزمالك والمصري، شهد شهر سبتمبر عبر التاريخ عدة انتصارات بارزة للزمالك أمام المصري البورسعيدي، حيث فاز الأبيض يوم 20 سبتمبر 1973 بنتيجة 5-1 بأهداف علي خليل “هاتريك” والخواجة وعمر النور، فيما سجل مسعد نور هدف المصري.

وفي 22 سبتمبر 1974 كرر الزمالك تفوقه بهدفين دون رد عبر فاروق جعفر وحسن شحاتة، ثم حقق فوزًا آخر يوم 21 سبتمبر 1980 بنتيجة 2-1 بهدفي حسن شحاتة مقابل هدف لمحمد فؤاد.

وفي 23 سبتمبر 2002 تفوق الزمالك 3-0 بهدفي عبد الحليم علي وهدف لمحمد عبد الواحد، قبل أن يحقق آخر انتصاراته في 22 سبتمبر 2017 بنتيجة 2-1 بأهداف محمد أشرف روقا وأحمد مدبولي، بينما سجل إسلام أبو سليمة هدف المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وعمر جابر

خط الوسط: عبدالله السعيد ودونجا وناصر ماهر وأحمد فتوح وخوان بيزيرا

خط الهجوم: عدي الدباغ

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء اليوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ومباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

