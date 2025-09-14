الأحد 14 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وفد الصحة العالمية يشيد بأداء المستشفيات المصرية في مكافحة العدوى وترشيد المضادات

الدكتور عمرو قنديل،
الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد في مجال مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، برئاسة الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وبحضور خبراء من المنظمة والجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات.

حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة سالي محيي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، وفريق الاعتماد بالإدارة.

تعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي لمقاومة الميكروبات


يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واستجابة لتوصيات المؤتمر الوطني لمكافحة العدوى ومقاومة المضادات الحيوية في دورتيه الأولى والثانية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي لمقاومة الميكروبات، والعمل على حصول مستشفيات الوزارة على الاعتماد الدولي في هذا المجال.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللجنة استعرضت تقييماتها لمستشفيات (المنيرة العام بالقاهرة، المنصورة الدولي بالدقهلية، دمياط العام بدمياط) لمنحها الاعتماد الدولي، وذلك لتعزيز مكانة مصر الريادية في إفريقيا وشرق المتوسط. كما ستواصل اللجنة تقييم مستشفيات (حميات الغردقة بالبحر الأحمر، والإيمان العام بأسيوط) خلال سبتمبر 2025، مع التركيز على إجراءات مكافحة العدوى، ترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتشخيص المعملي للميكروبات المقاومة.

وأشاد الوفد الدولي بأداء المستشفيات المصرية في تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك ترصد العدوى، الالتزام بتصنيف المضادات الحيوية AWaRe، وبروتوكولات المضادات الوقائية في العمليات الجراحية، بالإضافة إلى كفاءة معامل البكتريولوجي في تشخيص الميكروبات المقاومة.

من جانبه، أكد الدكتور راضي حماد أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا، تشمل مستشفيات حكومية وخاصة، مع خطط لتوسيع البرنامج تدريجيًا ليشمل جميع المستشفيات. يركز البرنامج على تعزيز مكافحة العدوى، التشخيص المعملي، وترصد الميكروبات، مع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

الصحة: إيفاد كوادر تمريضية إلى اليابان للتدريب على أحدث الأساليب في إدارة التمريض

فوائد الحلبة، تدعم الصحة الإنجابية للمرأة والجنسية للرجل

وأشارت الدكتورة سالي محيي الدين إلى أن منظمة الصحة العالمية أبرزت نجاح مصر في مكافحة العدوى ومقاومة المضادات الحيوية في دليلها الإرشادي الصادر في يونيو 2025، مشيدةً بالتكامل بين إدارات الوزارة ودور القيادة السياسية في تحسين جودة الخدمات الطبية للمواطنين.

