الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بضمان حصول كل مواطن على خدمات صحية كريمة وآمنة، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي وأسرهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام، لضمان رعاية طبية متكاملة وحياة أفضل.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، لمصنع «إشتيو لايف ساينس»  بالقليوبية، حيث شهد التشغيل التجريبي لخط إنتاج فلاتر الغسيل الكلوي، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

دعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الدوائية والطبية

 

وأوضح الوزير أن المصنع يمثل إضافة نوعية لدعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الدوائية والطبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المصنع سيبدأ الإنتاج الفعلي منتصف عام 2025 بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين فلتر سنويًا، ليغطي حوالي 65% من احتياجات السوق المحلي، موفرًا أكثر من 2.5 مليار جنيه سنويًا من تكاليف الاستيراد.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، حرص الوزارة على دعم المستثمرين الوطنيين في الصناعات الطبية، لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع تذليل أي عقبات تواجه التشغيل ودعم الكوادر الوطنية. وأضاف أن إنتاج الفلاتر محليًا سيضمن استمرارية جلسات الغسيل الكلوي بجودة عالية وأسعار مناسبة، بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية.

الصحة الفلسطينية: 68 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

وفد الصحة العالمية يشيد بأداء المستشفيات المصرية في مكافحة العدوى وترشيد المضادات

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة: إن الوزير تفقد خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول آليات التصنيع ومعايير الجودة العالمية المطبقة، كما اطلع على مراحل البحث والتطوير والتقنيات الحديثة المستخدمة، التي تضاهي أفضل المعايير الدولية في تصنيع فلاتر الغسيل الكلوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية الدولة احتياجات السوق المحلى الادارة المركزية للطب العلاجى تحقيق الاكتفاء الذاتي توفير احتياجاتهم توطين الصناعات هيئة المصرية للشراء الموحد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لصحة والسكان مرضي الغسيل الكلوي

مواد متعلقة

وفد الصحة العالمية يشيد بأداء المستشفيات المصرية في مكافحة العدوى وترشيد المضادات

جولة لرئيس هيئة التأمين الصحي لمتابعة تطوير مستشفى المقطم وتحديث أقسامه

الصحة: إيفاد كوادر تمريضية إلى اليابان للتدريب على أحدث الأساليب في إدارة التمريض

الرعاية الصحية تطلق منصة وطنية للكشف عن بُعد، واختيار الفنان هاني سلامة سفيرًا لها

حصاد شهرين، حملة «100 يوم صحة» تقدم 86 مليون خدمة طبية مجانية

بعد إقالة مديرها، رئيس هيئة التأمين الصحي يجري جولة مفاجئة بـ مستشفي 6 أكتوبر

إجراء جديد من الصحة بشأن مرضى مستشفى 6 أكتوبر بعد إصابتهم بالعمى

الصحة تنظم ورشة عمل للتدريب على الفحص الميكروسكوبي للملاريا

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وتورينو في الشوط الأول

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads