وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بضمان حصول كل مواطن على خدمات صحية كريمة وآمنة، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي وأسرهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام، لضمان رعاية طبية متكاملة وحياة أفضل.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، لمصنع «إشتيو لايف ساينس» بالقليوبية، حيث شهد التشغيل التجريبي لخط إنتاج فلاتر الغسيل الكلوي، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

دعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الدوائية والطبية

وأوضح الوزير أن المصنع يمثل إضافة نوعية لدعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الدوائية والطبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المصنع سيبدأ الإنتاج الفعلي منتصف عام 2025 بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين فلتر سنويًا، ليغطي حوالي 65% من احتياجات السوق المحلي، موفرًا أكثر من 2.5 مليار جنيه سنويًا من تكاليف الاستيراد.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، حرص الوزارة على دعم المستثمرين الوطنيين في الصناعات الطبية، لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع تذليل أي عقبات تواجه التشغيل ودعم الكوادر الوطنية. وأضاف أن إنتاج الفلاتر محليًا سيضمن استمرارية جلسات الغسيل الكلوي بجودة عالية وأسعار مناسبة، بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة: إن الوزير تفقد خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول آليات التصنيع ومعايير الجودة العالمية المطبقة، كما اطلع على مراحل البحث والتطوير والتقنيات الحديثة المستخدمة، التي تضاهي أفضل المعايير الدولية في تصنيع فلاتر الغسيل الكلوي.

