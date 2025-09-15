الإثنين 15 سبتمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 سنة، التي تستضيفها تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل. 

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

- مصر ضد اليابان:

التاريخ: 27 سبتمبر 2025 التوقيت: 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة (5:00 مساءً بتوقيت تشيلي)

- مصر ضد نيوزيلندا:

التاريخ: 30 سبتمبر 2025 التوقيت: 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة (5:00 مساءً بتوقيت تشيلي)

- مصر ضد تشيلي:

التاريخ: 3 أكتوبر 2025 التوقيت: 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 4 أكتوبر (8:00 مساءً بتوقيت تشيلي يوم 3 أكتوبر)

بعثة منتخب مصر تصل إلى تشيلي

ووصلت عصر أمس الأحد، بعثة منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، إلى تشيلي لخوض معسكر مغلق هناك استعدادًا لبطولة كأس العالم بعد رحلة طيران استغرقت 26 ساعة تقريبًا.

وتخلل الرحلة ترانزيت في تركيا لمدة 7 ساعات، ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام منتخب بنما وأحد أندية الدوري التشيلي بمعسكر تشيلي، قبل انطلاق مباريات المجموعة الأولى التي تضم مع مصر منتخبات تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان ونيوزيلندا.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

موعد ودية منتخب مصر أمام بنما

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره بنما يوم الخميس المقبل 18 سبتمبر، وتنطلق أحداثها في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

قوام بعثة منتخب مصر للشباب

وغادرت القاهرة صباح السبت الماضي، بعثة مصر مصر للشباب التي ضمت حمادة أنور مدير المنتخب، علاء عبده المدرب العام، محمد عمر النور المدرب المساعد، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي، أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أحمد سامح المعد البدني، أحمد سامي المنسق الأمني، محمد محروس أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، عباس حسانين وأحمد ممدوح أخصائيي التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

 

23 لاعبا في بعثة منتخب الشباب

كما ضمت البعثة قائمة منتخب مصر في البطولة، وهم: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.

 

