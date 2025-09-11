الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ننفرد بنشر قائمة منتخب مصر في كأس العالم للشباب بدولة تشيلي

منتخب مصر تحت 20
منتخب مصر تحت 20 سنة، فيتو

حصلت فيتو على القائمة النهائية لـ منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاق منافساتها في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى ١٩ أكتوبر المقبل.

٢٣ لاعبا في قائمة منتخب مصر بمونديال الشباب

تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم للشباب كل من:

قائمة منتخب مصر في مونديال الشباب، فيتو
قائمة منتخب مصر في مونديال الشباب، فيتو

طرفا وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي

حصلت فيتو على تفاصيل معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، الذي سيدخله الفريق في دولة تشيلي استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، الذي تقام هناك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

موعد وطرفا وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي

ونجح مسئولو اتحاد الكرة المصري على توفير مباراتين وديتين لمنتخب الشباب خلال معسكر الفريق في تشيلي قبل إنطلاق منافسات المونديال 

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الودية الأولى نظيره منتخب بنما المشارك في المونديال يوم 18 سبتمبر الجاري، ثم يواجه أحد أندية الدوري التشيلي يوم 21 سبتمبر، وقبل 6 أيام فقط من افتتاح المونديال.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

وجاء جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري.. وجاءت على النحو التالي: 

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر 

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة أسامة نبيه كأس العالم للشباب تحت 20 سنة قائمة منتخب مصر بمونديال الشباب منتخب الشباب مواليد 2005

مواد متعلقة

أسامة نبيه يضم 23 لاعبا في بعثة منتخب مصر لمونديال الشباب

فيتو تكشف طرفي وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي استعدادا للمونديال

موعد سفر بعثة منتخب الشباب لخوض منافسات كأس العالم في تشيلي

أسامة نبيه يشيد بمكاسب تجربة منتخب الشباب أمام الكويت الأوليمبي

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads