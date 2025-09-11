ننفرد بنشر قائمة منتخب مصر في كأس العالم للشباب بدولة تشيلي

حصلت فيتو على القائمة النهائية لـ منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاق منافساتها في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى ١٩ أكتوبر المقبل.

٢٣ لاعبا في قائمة منتخب مصر بمونديال الشباب

تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم للشباب كل من:

قائمة منتخب مصر في مونديال الشباب، فيتو

طرفا وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي

حصلت فيتو على تفاصيل معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، الذي سيدخله الفريق في دولة تشيلي استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، الذي تقام هناك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

موعد وطرفا وديتي منتخب الشباب بمعسكر تشيلي

ونجح مسئولو اتحاد الكرة المصري على توفير مباراتين وديتين لمنتخب الشباب خلال معسكر الفريق في تشيلي قبل إنطلاق منافسات المونديال

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الودية الأولى نظيره منتخب بنما المشارك في المونديال يوم 18 سبتمبر الجاري، ثم يواجه أحد أندية الدوري التشيلي يوم 21 سبتمبر، وقبل 6 أيام فقط من افتتاح المونديال.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

وجاء جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة ، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي يوم 27 سبتمبر الجاري.. وجاءت على النحو التالي:

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر

