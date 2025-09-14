بعثة المنتخب الوطني للشباب تصل تشيلي بعد 26 ساعة طيران

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى للشباب تحت 20 عاما، إلى تشيلي لخوض معسكر مغلق هناك استعدادا لبطولة كأس العالم بعد رحلة طيران استغرقت 26 ساعة تقريبا.

بعثة المنتخب الوطني للشباب تصل تشيلي





وتخلل الرحلة ترانزيت في تركيا لمدة 7 ساعات، ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين يومى 18 و21 سبتمبر الجاري قبل انطلاق مباريات المجموعة التي تضم مع مصر منتخبات تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان ونيوزيلندا.

بعثة المنتخب الوطنى للشباب



من جانبه، أكد ماهر المهدي سفير مصر فى دولة تشيلي جاهزية السفارة المصرية لاستقبال بعثة منتخب شباب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم هناك والتى تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.



أضاف السفير المصرى أن الأجواء فى تشيلي رائعة وهي مشمسة نهارا وتميل للبرودة ليلا، مشددا على أن السفارة المصرية فى تشيلي تواصلت مع وزارة الرياضة هناك وأنهت كافة الإجراءات الخاصة باستقبال البعثة في سانتياجو متمنيا كل التوفيق للمنتخب المصري في مهمته الوطنية بالمونديال.

