سعد شلبي يكشف كواليس قرار الخطيب بالابتعاد عن الأهلي وحالته الصحية

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن كواليس قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالابتعاد عن مهامه داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بناء على توصية من الفريق الطبي المعالج له.

وأوضح شلبي، في تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز الطبي المعالج للخطيب عقد اجتماعا معه الأربعاء الماضي عبر تقنية “زووم”، وتم خلاله استعراض الصورة الطبية بشكل دقيق، حيث تبين أن الحالة الصحية لا تسير بالشكل الأفضل نتيجة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، وهو ما جعل الأطباء يشددون على ضرورة حصوله على فترة طويلة بعيدا عن الضغوط.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي أن الخطيب حصل في أكتوبر الماضي على برنامج علاجي يمتد لستة أشهر بعيدا عن الضغوط، لكنه لم يتمكن من الالتزام به سوى 6 أيام فقط، قبل أن يعود مجددا بسبب انشغاله بعدة ملفات تخص النادي.

وأشار شلبي إلى أن الخطيب لم يخبر أي فرد في النادي بقراره الأخير، واكتفى بتكليفه شخصيا بإبلاغ مجلس الإدارة، مؤكد أن حاجته للراحة أصبحت ضرورة حتمية طبقا لتقارير الفريق الطبي.

وعن إنجازات رئيس النادي، قال شلبي إن الخطيب تسلم الأهلي بامتداد بنية تحتية تبلغ 88 فدانا، لتتوسع حاليا إلى 249 فدانا في إشارة إلى حجم التطوير الكبير الذي تحقق في عهده.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي غدا الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

