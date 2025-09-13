الأحد 14 سبتمبر 2025
نابولي يحقق فوزا كبيرا على فيورنتينا بثلاثية في الدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

حقق فريق نابولي فوزًا عريضًا على نظيره فيورنتينا، بثلاثة أهداف لهدف في المباراة، التي أقيمت مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026. 

وسجل ثلاثية نابولي كل من كيفين دي بروين في الدقيقة 6، وأضاف هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة  14، وجاء الهدف الثالث عن طريق بركيما في الدقيقة 51.

فينا سجل هدف فيورنتينا الوحيد اللاعب لوكا رانييري في الدقيقة 79. 

 

تشكيل نابولي أمام فيورنتينا

حراسة المرمى: فانيا ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: أليساندرو بونجيورنو – سام بوكيما – جيوفاني دي لورينزو – ليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: أندري زامبو أنغويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – سكوت مكتوميناي – كيفين دي بروين.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو – راسموس هويلوند.

ترتيب نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل نابولي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين فقط.

نابولي فيورنتينا الدوري الإيطالي

