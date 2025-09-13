نابولي يحقق فوزا كبيرا على فيورنتينا بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي فوزًا عريضًا على نظيره فيورنتينا، بثلاثة أهداف لهدف في المباراة، التي أقيمت مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وسجل ثلاثية نابولي كل من كيفين دي بروين في الدقيقة 6، وأضاف هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثالث عن طريق بركيما في الدقيقة 51.

فينا سجل هدف فيورنتينا الوحيد اللاعب لوكا رانييري في الدقيقة 79.

تشكيل نابولي أمام فيورنتينا

حراسة المرمى: فانيا ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: أليساندرو بونجيورنو – سام بوكيما – جيوفاني دي لورينزو – ليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: أندري زامبو أنغويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – سكوت مكتوميناي – كيفين دي بروين.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو – راسموس هويلوند.

ترتيب نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل نابولي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.