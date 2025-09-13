أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على المصري وتصدر الدوري

الزمالك والمصري، عبر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على المصري في مباراة اليوم في مسابقة الدوري، والطريقة التي فاز بها الفريق.



وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "خلقنا العديد من الفرص في مباراة اليوم وكان من الممكن أن تكون النتيجة الفوز بخمسة أهداف، ونستطيع أن نحتفل في رحلة عودتنا إلى القاهرة، ونبدأ عملية الاستشفاء بعد اللقاء قبل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي في الدوري".

وأضاف يانيك فيريرا: "حصلنا على فترة راحة عقب مباراة وادي دجلة، وخضنا مباراة ودية لم تكن أفضل شيء خلال فترة التوقف، ولكن الفريق استعد بجدية لمباراة المصري ونجح في الفوز".

وتابع المدير الفني: "لا أساس من الصحة لما تردد حول فكرة مشاركة عبد الحميد معالي في التدريبات مع فريق الشباب بالنادي".



وأضاف: "كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد في مباراة اليوم، وآدم كايد يمتلك من الجودة ما يجعله يلعب في مركز الجناح بجانب مراكز آخرى، وتم استبداله لأنه لم يحصل على دقائق لعب أكثر في الفترة الماضية".

واختتم المدير الفني قائلًا: "لا يوجد سبب في التغيير بخط الدفاع بعد الخروج بشباك نظيفة ولكن لا أحد يعلم ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

الزمالك يفوز على المصري

نجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 30 بعد جملة فنية بين أدام كايد وناصر ماهر.

وبعدها سجل عمر جابر الهدف الثاني لصالح الزمالك قبل أن يسجل عبد الله السعيد ثالث الأهداف من علامة الجزاء.

وجاء الهدف الثالث عن طريق عبدالله السعيد من علامة الجزاء.

تشكيل الزمالك

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

خوان بيزيرا.

عدي الدباغ.

آدم كايد.

الزمالك في الصدارة

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطتين فقط عن المصري الذي يتواجد في المركز الثاني

