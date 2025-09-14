قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من الجميع إغلاق الحديث تماما عن ملف الانتخابات المقبلة والتركيز فقط في عمومية النادي المرتقبة الجمعة المقبلة.

عمومية الأهلي

وأضاف المصدر أن الخطيب أخطر أعضاء مجلس إدارته بضرورة عدم التطرق لأي أحاديث خاصة بالانتخابات أو بديله حال تمسكه بقرار الاعتذار عن عدم خوض الانتخابات القادمة والتركيز في عمومية لائحة النادي فقط.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن توفير مجموعة من الخدمات التنظيمية المتميزة التي سيتم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر، خلال «الاجتماع الخاص» للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وتهدف هذه الترتيبات إلى ضمان راحة الأعضاء وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت.

