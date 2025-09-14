أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

كشف النادي الأهلي عن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي، والتي تضمن مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية.

وجاء أبرز التعديلات كالتالي:

نقل الاختصاصات الإدارية: تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.

تنظيم اعتماد الميزانية: وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي: نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.

وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلًا من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

