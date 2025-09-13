السبت 13 سبتمبر 2025
رياضة

عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

أعلن عماد النحاس مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد على استاد المقاولون العرب.

 

قائمة الأهلي أمام إنبي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفي شوبير


خط الدفاع: ياسين مرعي وأحمد بيكهام ومصطفى العش ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا


خط الوسط:  إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وأحمد رضا وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وأحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جارديشار ومحمد شريف


موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة  الأهلي وإنبي غدا الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

