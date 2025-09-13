سجل هدفا وصنع آخر، كهربا يتألق في ظهوره الأول مع القادسية الكويتي

خطف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي السابق الأضواء، في أول ظهور رسمي له مع القادسية الكويتي، بعد انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ساهم في فوز فريقه على النصر ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الكويتي.

وشهدت المباراة ظهورا مميزا لنجم الأهلي السابق، حيث قدم كهربا أداء جيدا حتى الدقيقة 65، إذ نجح في صناعة الهدف الثالث للقادسية، والذي سجله النجم الكويتي بدر المطوع، قبل أن يضع بصمته الخاصة بتسجيل الهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقيقة 62، ليحتفل بعدها مع المدير الفني التونسي نبيل معلول.

كهربا يرتدي القميص رقم 74

أعلن نادي القادسية الكويتي، أمس الجمعة، عن رقم قميص الدوليلمحمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثًا لدعم هجوم المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يرتدي محمود عبد المنعم كهربا، القميص رقم "74" مع القادسية الكويتي.

وكان القادسية الكويتي قد أعلن الفترة الماضية، عن ضم كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من الاتحاد الليبي.

وكان في استقبال كهربا في معسكر تركيا، المدرب التونسي نبيل معلول، المدير الفني للقادسية، بالإضافة إلى لاعبي الفريق الذي رحبوا به بشكل خاص.

وظهر كهربا وهو يرتدي الرقم 99، حيث قام لاعبو القادسية بالترحيب به، عن طريق الغناء له في حافلة الفريق.

