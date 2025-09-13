الأحد 14 سبتمبر 2025
الأهلي يقدم حزمة من الخدمات لأعضائه في اجتماع الجمعية العمومية

الأهلي
الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن توفير الخدمات التنظيمية المتميزة التي يتم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر، خلال «الاجتماع الخاص» للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وتهدف هذه الخدمات  إلى ضمان راحة الأعضاء وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت، وتشمل تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة للتيسير على الأعضاء لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، وتخصيص نقاط استعلام داخل المقر لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت أو التنظيم، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، لتجنب أي مشقة في التنقل، وتأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء مجانًا طوال فترة انعقاد الجمعية.

 يأتي ذلك في إطار حرص النادي الأهلي على توفير أقصى درجات التنظيم والراحة لأعضاء الجمعية العمومية في يوم مهم للمشاركة في رسم مستقبل النادي.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي للحضور والمشاركة الفاعلة في “الاجتماع الخاص” يوم الجمعة المقبل؛ من أجل التصويت على اعتماد التعديلات الجديدة، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025. كما ناشد النادي أعضاءه ضرورة تلبية الدعوة، والمساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي وفق ما تقره لائحة النظام الأساسي.

الأهلي يدعو أعضاءه للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبلة

وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور الجمعة المقبلة؛ للمشاركة الضرورية في «الاجتماع الخاص» لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

وناشد النادي الأهلي أعضاءه، بالعمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقرره النظام الأساسي للنادي الأهلي.

