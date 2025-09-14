الأهلي يبحث عن عودة الانتصارات أمام إنبي الليلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وإنبي

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع غزل المحلة وخسارته أمام بيراميدز في آخر مباراتين للفريق، حيث يسعى الفريق لمصالحة جماهيره وتصحيح المسار في مشوار البطولة.

كما تمثل المباراة اختبارًا مهمًَّا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس، الذي تولى القيادة الفنية للفريق عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يأمل النحاس في تحقيق انطلاقة قوية مع القلعة الحمراء عبر الفوز الليلة.

قائمة الأهلي أمام إنبي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفي شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي وأحمد بيكهام ومصطفى العش ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وأحمد رضا وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وأحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جارديشار ومحمد شريف

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من لاعبيه خلال مواجهة إنبي المرتقبة، حيث تضم قائمة الغيابات 5 أسماء وهم: محمد شكري، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم فؤاد، وأحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

