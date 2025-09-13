السبت 13 سبتمبر 2025
بعد إقالة مديرها، رئيس هيئة التأمين الصحي يجري جولة مفاجئة بـ مستشفي 6 أكتوبر

مستشفي ٦ أكتوبر
مستشفي ٦ أكتوبر

تفقد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، في جولة مفاجئة رافقه خلالها الدكتور سيد جلال مديرعام فرع القاهرة والقائم بالإشراف على المستشفى.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الهيئة مختلف أقسام المستشفى، واطمأن على انتظام سير العمل ووجود   الأطقم الطبية والتمريضية، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول الخدمات المقدمة للمرضى والإجراءات المتبعة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية لهم.

حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على استمرارية تقديم الخدمات  الطبية 

 

تفقد  أثناء الجولة مختلف أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة إلى المرضى، حيث استمع إلى آرائهم  واستفساراتهم، وأكد لهم حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على استمرارية تقديم الخدمات  الطبية بأعلى معايير الجودة.

رئيس هيئة التأمين الصحي 
رئيس هيئة التأمين الصحي 

ووجه  الفرق الطبية بالالتزام بتقديم رعاية صحية عالية الجودة لكافة المرضى، من خلال متابعة دقيقة لحالاتهم المرضية، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى بشكل فعال، بهدف حماية المرضى والعاملين، وتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.

رصد وتسجيل الحالات المرضية بدقة، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المحدثة

 

وأضاف أن الهيئة تعمل على رصد وتسجيل الحالات المرضية بدقة، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المحدثة، وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، مثل التعقيم والتطهير، وتوعية المرضى والعاملين بأهمية الوقاية من العدوى، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

إجراء جديد من الصحة بشأن مرضى مستشفى 6 أكتوبر بعد إصابتهم بالعمى

الصحة تكشف مفاجأة بشأن قرنيات مرضى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة من قِبل الهيئة لتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان وصولها للمواطنين وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عدة قرارات عاجلة على خلفية واقعة تعرض عدد من المرضى لمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات جراحية بقسم الرمد في إحدى مستشفيات هيئة التأمين الصحي.

وتضمنت القرارات ما يلي:

إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام لإجراء تحقيق قضائي شامل حول ملابساتها وتداعياتها، مع توجيه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل وإحالته للتحقيق.

إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.

إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى إلى جانب مهامه الحالية.

الصحة تكشف مفاجأة بشأن قرنيات مرضى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

تكليف اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع الإجراءات المتبعة في مستشفيات الهيئة.

 

