الرعاية الصحية تطلق منصة وطنية للكشف عن بُعد، واختيار الفنان هاني سلامة سفيرًا لها

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالفنان هاني سلامة، في إطار استكمال استراتيجية الدولة لجذب الكفاءات الطبية المصرية بالخارج، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة وطنية للكشف والتطبيب عن بُعد، تعتمد على الاستفادة من خبرات العقول الطبية المصرية بالخارج وربطها بالمنظومة الصحية داخل مصر.

تطوير نموذج الرعاية الصحية الذكية في مصر

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن هذه المنصة تأتي كخطوة نوعية نحو تطوير نموذج الرعاية الصحية الذكية في مصر، حيث ستتيح تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية عن بُعد عبر مستشفيات الهيئة، بما يعزز من جودة الخدمة الطبية ويجعلها أكثر مرونة وتوافقًا مع احتياجات المواطنين في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار السبكي إلى أن المبادرة ستتم بالتنسيق المباشر مع سفارات مصر بالخارج والوزارات والجهات المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال والاستفادة القصوى من الخبرات المصرية العالمية، مؤكدًا أن البنية التكنولوجية المتطورة للهيئة مؤهلة لاحتضان هذا المشروع الطموح الذي يواكب أحدث الممارسات الدولية في مجال الصحة الرقمية.

اختيار الفنان هاني سلامة سفيرًا للمنصة الوطنية

كما أعلن رئيس الهيئة عن اختيار الفنان هاني سلامة سفيرًا للمنصة الوطنية، تقديرًا لمبادرته في دعم بناء قواعد بيانات للأطباء المصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، مشيدًا بدوره المجتمعي كسفير فني يعزز ثقة المواطنين بالمبادرات الصحية الوطنية ويجسد مفهوم الشراكة بين الفن والقطاع الصحي في خدمة قضايا الوطن.

ومن جانبه، أعرب الفنان هاني سلامة عن فخره بالمشاركة في هذه الخطوة الوطنية، مؤكدًا أن العقول المصرية تتألق عالميًا وحان وقت وصول خبراتهم إلى من يستحقها داخل الوطن بكرامة وسهولة، مؤكدًا أن المنصة ستكون جسرًا يربط بين أطبائنا بالخارج والمواطنين بالداخل، ويكرّس قيم العطاء والانتماء.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والفن والإعلام لدعم المبادرات الوطنية، حيث ناقش الدكتور أحمد السبكي والفنان هاني سلامة آليات التنفيذ وآفاق التعاون المستقبلي بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصري.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من: الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية والمالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال بالهيئة.

