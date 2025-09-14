جولة لرئيس هيئة التأمين الصحي لمتابعة تطوير مستشفى المقطم وتحديث أقسامه

قام الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بجولة تفقدية داخل مستشفى المقطم للتأمين الصحي، كان في استقباله الدكتور محمد عبد الله، مدير عام المستشفى.

تحديث المعدات الطبية وتوفير خدمات الغسيل الكلوي المتقدمة

شملت الجولة تفقد مختلف أقسام المستشفى حيث استهل الزيارة بالمرور بتفقد الاستقبال والطوارئ، قسطرة القلب والقلب المفتوح، الرعاية المركزة، قسم العظام والعمليات، قسم الخصوصي، الرنين والاشعة المقطعية والمعامل.

كما مر على مشروع تطوير قسم الغسيل الكلوي بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى الكلى حيث يتضمن المشروع تحديث المعدات الطبية وتوفير خدمات الغسيل الكلوي المتقدمة وتحسين مرافق القسم وتدريب الكوادر الطبية وذلك للحصول على أفضل رعاية صحية.

كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية القسم في اسرع وقت، استكمل الجولة بالمرور على الصيدليات حيث اطمئن على توافر أدوية ما بعد زراعة الكلى، وسكن الأطباء بعد التطوير بهدف تحسين جودة الحياة للكوادر الطبية وتوفير بيئة سكنية مريحة وآمنة مما يعزز رضا الأطباء وتحفيزهم لتقديم افضل رعاية صحية للمرضى، واطمأن على انتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية.



وخلال الجولة، استمع الدكتور أحمد مصطفى إلى ملاحظات واستفسارات الفريق الطبي، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم الكوادر الصحية وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المنتفعين. كما عقد سيادته لقاءً مع مسؤولي الشؤون الطبية والعلاجية ومكافحة العدوى، استعرض خلاله خطط العمل وآليات تقديم الخدمة الصحية بالمستشفى.

وأكد رئيس الهيئة، خلال لقائه مع المرضى، أن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة يأتي على رأس أولويات الهيئة العامة للتأمين الصحي، مشددًا على التزام جميع الفرق الطبية بالمتابعة الدقيقة للحالات المرضية، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى لحماية المرضى والعاملين على حد سواء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفى المقطم يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا، تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، منها:

7 أجهزة تخدير، 11 جهاز مراقبة (مونيتور)، 3 أجهزة صدمات كهربائية، مناظير جراحية متقدمة، ميكروسكوب متخصص لجراحات المخ والأعصاب، 4 أجهزة أشعة "C-Arm"

وهو ما يعزز من قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة بكفاءة عالية.

ونوه الدكتور مصطفى إلى أن المستشفى أجرى 27 ألف عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في عام 2018، منها أكثر من 8500 عملية في طب وجراحات العيون، بالإضافة إلى 6500 عملية خلال النصف الأول من عام 2025 فقط.

كما تم دعم المستشفى مؤخرًا بـ:

4 أسرة رعاية مركزة، أجهزة تنفس صناعي للأطفال المبتسرين

وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تقليل قوائم الانتظار في أقسام الرعاية والحضانات.

تطوير مستشفى المقطم

تشهد مستشفى المقطم أعمال تطوير شاملة، تضمنت تطوير قسم العمليات ليضم 7 غرف عمليات، تجهيز 10 أسرة تحضير و12 سرير إفاقة، تطوير الغسيل الكلوي، تطوير مبنى العيادات الخارجية،تطوير سكن الأطباء والتمريض

من جانبه، صرّح الدكتور محمد عبد الله، مدير عام المستشفى، أن المستشفى يعمل حاليًا بطاقة استيعابية تبلغ 228 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الحيوية، من بينها:

جراحات القلب المفتوح، زراعة الكلى، القساطر القلبية والطرفية والمخية، جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية،جراحات العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة وجراحة الأورام، جراحات الأنف والأذن، الرمد، والمخ والأعصاب، الأشعة التداخلية ومناظير الجهاز الهضمي، النساء والتوليد، الأوعية الدموية، الرنين المغناطيسي، والماموجرام، الحضانات والرعاية المركزة

وقد تم مؤخرًا إعادة تشغيل وحدة جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بعد تطويرها بالكامل.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار السياسة التي تنتهجها الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تركز على تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها لجميع المستفيدين وفقًا لأعلى معايير السلامة والاحترافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.